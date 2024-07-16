لا يعاد الدعم للشخص إلا في حال وجوده داخل القطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً

أوضح مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات حسين سلمان أن الغاية من طلب الاعتراض لعودة الاستفادة من الدعم في حال كان الشخص غير موجود ضمن قائمة المستفيدين من البطاقة العائلية، رغم وجوده داخل القطر لمدة تتجاوز 90 يوماً مختلف تماماً عن الاعتراض على الاستبعاد من الدعم لأسباب أخرى، مضيفاً: فالاعتراض من أجل إعادة الاستفادة من الدعم الهدف منه إعادة اسم الشخص الذي عاد إلى القطر ضمن قائمة الأسماء الموجودة ضمن البطاقة العائلية بغية حصوله على مخصصاته من المواد التموينية المدعومة.

وأضاف: إن الشخص لا يعود له الدعم ولا يحصل على مخصصاته من المواد التموينية إلا بعد تقدمه بطلب اعتراض وفي حال وجوده داخل القطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً أما إذا كان موجوداً منذ مدة أقل فلا يحق له التقدم بطلب اعتراض وإعادته للاستفادة من الدعم.

ولفت إلى أنه وبعد تقديم طلب الاعتراض عبر منصة الاعتراض وإرفاقه بالبيانات المطلوبة مثل إدخال الرقم الوطني وصورة الهوية الشخصية وغيرها يسجل الطلب لدى وزارة الاتصالات ومن ثم يتم إرساله إلى مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات من أجل تدقيق بيانات الحركة للشخص المتقدم بطلب الاعتراض وفي حال تبين أنه موجود في القطر منذ مدة تتجاوز 90 يوماً يتم قبول طلب الاستفادة ومن ثم يتم إرساله تلقائياً وبشكل مؤتمت لشركة محروقات من أجل إعادة استفادته وإضافة اسمه إلى بطاقته العائلية كي يحصل على مخصصاته.

وأشار مدير المعرفة التقانية إلى أن عودة الاستفادة من الدعم يتم بعد قبول الاعتراض ومن الممكن أن يتم ذلك بعد يوم واحد من قبول الاعتراض أو بعد يومين.

وبين سلمان بأن الاعتراض من أجل إعادة الاستفادة يعالج اليوم من مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات ويتم قبول الاعتراض بعد تدقيق بيانات الحركة للشخص والتأكد بأنه موجود بالقطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً لكن قريباً خلال أيام قليلة ستلغى هذه الطريقة بالمعالجة وستصبح مؤتمتة وسيتم إعادة استفادة الشخص من الدعم وإلغاء استبعاده تلقائياً خلال تجاوز مدة وجوده في القطر لـ90 يوماً فأكثر من دون الرجوع للهجرة والجوازات والتأكد من بيانات الحركة للشخص، وذلك نتيجة لانتهاء ربط سجل الهجرة والجوازات مع وزارة الاتصالات ووضعه بالخدمة.

وقال: سيتم قريباً استبعاد الشخص من الدعم تلقائياً في حال وجوده خارج القطر لمدة سنة بعد إرسال بيانات الأشخاص المسافرين من الهجرة والجوازات إلى وزارة الاتصالات أسبوعياً والتي تقوم بدورها بتحديث هذه البيانات وإرسالها لشركة محروقات من أجل استبعاد الشخص من الدعم تلقائياً كما ستتم إعادته للاستفادة من الدعم تلقائياً في حال عودته للقطر وجوده لمدة تزيد على 90 يوماً.

هذا وبينت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه بإمكان المواطن صاحب البطاقة الإلكترونية أن يتقدم بطلب اعتراض عبر منصة الاعتراضات كي يستفيد أحد أفراد أسرته ممن تم استبعادهم من الدعم بسبب وجودهم خارج الجمهورية العربية السورية، بحال كان الشخص المراد تقديم الاعتراض لأجل إعادة استفادته من الدعم داخل القطر لمدة تتجاوز الـ 90 يوماً، بحيث يدخل المواطن إلى الموقع www. cs. sy ويُدخل رقمه الوطني ورقم بطاقته الإلكتروني، ثم يضغط زر استفادة، ويقوم المواطن الراغب بالاعتراض بملء البيانات ثم يرفق صورة بطاقته الشخصية من الوجهين بالمكان المخصص أسفل البيانات المطلوب تسجيلها، على ألا يتجاوز حجم كل صورة 200 كيلو بايت، وبعدها يختار خيار اعتراض، لتظهر له رسالة تبين تسجيل اعتراضه بنجاح



الوطن