اتفاق على إجراء تسوية في كناكر بريف دمشق وفق شروط جديدة

16-07-2024

اتفاق على إجراء تسوية في كناكر بريف دمشق وفق شروط جديدة

توصلت لجنة من وجهاء بلدة كناكر بريف دمشق إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لإجراء عملية تسوية في البلدة وفق شروط جديدة، تشمل تأجيل الخدمة الإلزامية للمتخلفين لمدة 6 أشهر.

وتتضمن التسوية منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيلاً لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إذن سفر خارجي وتسوية أوضاع المطلوبين.

وأعلنت صفحات إخبارية محلية، عن شروط ما أطلق عليه “التسوية الشاملة”، موضحة أنها تخص أبناء البلدة فقط، وأنها بدأت في مقر “اللواء 121” التابع للجيش العربي السوري.

وذكرت الصفحات أن التسوية تشمل حالات الفرار والتخلف عن الخدمة العسكرية، سواء الإلزامية أو الاحتياطية، إضافة إلى حل المشكلات الأمنية والجنائية بشرط عدم وجود ادعاء شخصي، وتشمل أيضاً من أجرى تسوية سابقة.

وأضافت أن الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم من الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية سيلتحقون بالخدمة في “الفيلق الأول” أو “الفرقة السابعة” أو “اللواء 90”.


وكالات

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