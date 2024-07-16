ترامب يكشف : هذا ما أنقذني من الموت!

أبدى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، دهشته من حظه الجيد بعد إصابته في محاولة اغتيال، السبت الماضي.

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل محادثة هاتفية بين ترامب وطبيبه روني جاكسون، بعد ساعات قليلة من الحادث.

خلال المحادثة، أوضح ترامب لجاكسون أن سبب نجاته كان “رسم بياني” كان يعرض إحصائيات الهجرة على الشاشة.

بينما كان يشير إلى الرسم البياني أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا، أدار رأسه ليصيب الرصاص أذنه اليمنى فقط، ولم يخترق دماغه.

قال ترامب لطبيبه : “لو لم أشر إلى هذا الرسم البياني وأدرت رأسي لأنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني في رأسي مباشرة”.

تعرض ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأكد أنه أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى”.

وأفادت شرطة بنسلفانيا أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بجروح حرجة.

فتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا في محاولة اغتيال ترامب، بحسب رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.

أثار الحادث موجة تنديد عالمية من زعماء وكبار مسؤولي الدول، كما أثار جدلاً واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.



سبوتنيك عربي