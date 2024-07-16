هيئة الاستثمار تمنح إجازة لمشروع غذائي في المدينة الصناعية في السويداء

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج مشروبات الشعير في المدينة الصناعية في أم الزيتون في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز 14 مليار ليرة سورية.

وأوضحت مديرة فرع الهيئة ميس فهد في تصريح لها أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 3.450 ملايين عبوة ومن المتوقع أن يوفر 36 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن هدف المشروع تقديم منتجات عالية الجودة متنوعة ومرغوبة وبأسعار منافسة تستند إلى مدخلات محلية متوافرة تشتهر بها المحافظة.

وكانت مديرة هيئة الاستثمار السورية قد كشفت أن مجمل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وصل حتى تاريخه إلى 139 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب 57 تريليون ليرة، وبما يؤمن 13619 فرصة عمل.

وبيّنت لايقة أن 63 إجازة استثمار من تلك الإجازات تم منحها خلال النصف الأول من العام الحالي، بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة عمل، معيدة ارتفاع التكلفة الكبيرة للمشاريع خلال العام الحالي إلى عدة أسباب أولها الترخيص لمشروعي نقل ضخم وواحد صناعي على مستوى عال جداً خلال هذا العام، إضافة إلى إدراج قطاع النقل حديثاً في قانون الاستثمار رقم 18، تلبية لمتطلبات إعادة تأهيل هذا القطاع الذي تضرر خلال سنوات الحرب على سورية، ناهيك عن الانفتاح الاقتصادي المهم لسورية على الدول الأخرى الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.



الوطن