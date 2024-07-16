مناشدة من ٱلاف المواطنين في عدرا العمالية لوزير الكهرباء

عادت مدينة الشهيد باسل الاسد بعدرا العمالية التي تعاني منذ شهور من الوصل المتقطع للتيار الكهربائي وعدم انتظام ساعات التقنين على الرغم من ان المنطقة تعاني من شح مياه الشرب لعدم توفر مضخات المياه في عدرا واعتماد الاهالي على تشغيل (الدينمو) لضخ المياه الى البيوت وبظل عودة ساعات التقنين الطويلة عادت معاناة الاهالي بصعوبة واستحالة تأمين مياه الشرب

نوضح لمن يهمه الأمر بأنه تم تواصل العديد من الاهالي مع مدير كهرباء ريف دمشق الجديد ومحطة كهرباء عدرا وكان الجواب المعتاد أن مكتب التنسيق في الوزارة وحده من يتحكم بساعات الوصل والقطع وكي نكون أوصلنا صوت الاف القاطنين في المدينة العمالية نضع الأمر بعناية السيد وزير الكهرباء لتوجيه المعنيين بضرورة حل التجاوزات الحاصلة في قضم ساعات وصل الكهرباء للمدينة ولزيادة التوضيح لم يسجل هذه الايام اي عطل او فقدان التوتر او ما شابه من حجج وأسباب حفظها سكان المدينة وما حولها لتبرير الانقطاعات الطويلة.

صاحبة الجلالة