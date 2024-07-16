مناشدة من ٱلاف المواطنين في عدرا العمالية لوزير الكهرباء

16-07-2024

مناشدة من ٱلاف المواطنين في عدرا العمالية لوزير الكهرباء

عادت مدينة الشهيد باسل الاسد بعدرا العمالية التي تعاني منذ شهور من الوصل المتقطع للتيار الكهربائي وعدم انتظام ساعات التقنين على الرغم من ان المنطقة تعاني من شح مياه الشرب لعدم توفر مضخات المياه في عدرا واعتماد الاهالي على تشغيل (الدينمو) لضخ المياه الى البيوت وبظل عودة ساعات التقنين الطويلة عادت معاناة الاهالي بصعوبة واستحالة تأمين مياه الشرب 

نوضح لمن يهمه الأمر بأنه تم تواصل العديد من الاهالي مع مدير كهرباء ريف دمشق الجديد ومحطة كهرباء عدرا وكان الجواب المعتاد أن مكتب التنسيق في الوزارة وحده من يتحكم بساعات الوصل والقطع وكي نكون أوصلنا صوت الاف القاطنين في المدينة العمالية نضع الأمر بعناية السيد وزير الكهرباء لتوجيه المعنيين بضرورة حل التجاوزات الحاصلة في قضم ساعات وصل الكهرباء للمدينة ولزيادة التوضيح لم يسجل هذه الايام اي عطل او فقدان التوتر او ما شابه من حجج وأسباب حفظها سكان المدينة وما حولها لتبرير الانقطاعات الطويلة.

 

صاحبة الجلالة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...