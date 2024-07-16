المقاومة الفلسطينية تُوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في كمائن ومواجهات في رفح

تواصل المقاومة الفلسطينية ملحمة "طوفان الأقصى"، لليوم الـ283، وتستمرّ في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفّذ عملياتٍ وكمائن نوعية، مستهدفةً قوات الاحتلال عند محاور القتال كافة.

وأعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا، بوابلٍ من قذائف الهاون، "عيار 60"، جنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مفترق عوض الله، وسط مخيم يبنا، جنوبي مدينة رفح. وأكد مقاوموها هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وأعلنت السرايا استهداف مجموعة من جنود العدو، بقذيفة TBG، داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله، وسط المخيم نفسه، وأوقعوا أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنّ مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود العدو وآلياته، وسط المخيم.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها دكّت قوات العدو المتوغلة في مخيم يبنا، شمالي مدينة رفح، بوابلٍ من قذائف الهاون.

في غضون ذلك، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، بحيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 38,664، وبلغت الإصابات 89,097 منذ الـ7 من أكتوبر.

ولفتت الوزارة إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 مدنياً، وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنّ آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستهدفت بأنّ المدفعية الإسرائيلية روضة العودة ومسجد الرضا المدمر في حي العمور في بلدة الفخاري، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وجنوبي القطاع، قصفت مروحيات إسرائيلية بعدد من الصواريخ أهدافاً وسط مدينة رفح.

أما وسط القطاع، فاستهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي شمالي غربي مخيم النصيرات، بينما وصلت جثامين 3 شهداء، بينهم طفل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جراء استهداف منزل غربي مدينة دير البلح، بحسب مراسلنا.

وأشار مراسلنا إلى توقف محطات ضخ المياه في دير البلح، بسبب نفاد الوقود، مؤكداً أنّ هناك نحو 600 ألف شخص سيُعانون شح المياه.

وفي مخيم البريج، وقعت إصابات بين المدنيين نتيجة استهداف دبابات الاحتلال مدارس أبو حلو، التابعة للأونروا.

أمّا شمالي مخيم النصيرات، فاستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء، ووصل عددٌ من الإصابات إلى مستشفى العودة.

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