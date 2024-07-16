القبض على شخصين الأول محكوم بالسجن المؤبد والثاني محكوم بالسجن لمدة ( 15 ) سنة.

16-07-2024

القبض على شخصين الأول محكوم بالسجن المؤبد والثاني محكوم بالسجن لمدة ( 15 ) سنة.

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في قيادة شرطة محافظة حلب في ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمذاع البحث عنهم بموجب أحكام قضائية صادرة بحقهم ، تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على المدعوَين (ناصر . ب) و(عدنان . أ) لوجود حكم قضائي بحق الأول مضمونه السجن المؤبد بجـ.رم القـ.تل القصد ، وحكم قضائي بحق الثاني مضمونه السجن لمدة ( 15 ) سنة بجـ.رم السرقة الموصوفة وعدة إذاعات بحث بجـ.رائم مختلفة منها (مصدر مسروقات - سرقة).

بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا أنهما المقصودان بالأحكام القضائية وإذاعات البحث المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...