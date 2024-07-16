16-07-2024
القبض على شخصين الأول محكوم بالسجن المؤبد والثاني محكوم بالسجن لمدة ( 15 ) سنة.
نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في قيادة شرطة محافظة حلب في ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمذاع البحث عنهم بموجب أحكام قضائية صادرة بحقهم ، تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على المدعوَين (ناصر . ب) و(عدنان . أ) لوجود حكم قضائي بحق الأول مضمونه السجن المؤبد بجـ.رم القـ.تل القصد ، وحكم قضائي بحق الثاني مضمونه السجن لمدة ( 15 ) سنة بجـ.رم السرقة الموصوفة وعدة إذاعات بحث بجـ.رائم مختلفة منها (مصدر مسروقات - سرقة).
بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا أنهما المقصودان بالأحكام القضائية وإذاعات البحث المذكورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية
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