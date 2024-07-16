16-07-2024
تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولارات للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 655.80 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولاراً.
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