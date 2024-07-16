تراجع أسعار الذهب

16-07-2024

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولارات للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 655.80 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولاراً.
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...