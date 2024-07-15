رغم مضايقات “قسد”.. مشاركة مكثفة لأهالي الحسكة في انتخابات مجلس الشعب

واصل أهالي محافظة الحسكة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب للدورة التشريعية الرابعة، رغم العقبات التي تواجههم مثل مصادرة قوات سوريا الديمقراطية لبعض البطاقات الشخصية من الأهالي المتجهين إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

اتهم محافظ الرقة، عبدالرزاق الخليفة، قوات “قسد” بإغلاق المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق الجيش السوري، مما يمنع المواطنين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعوق المواطنين عن ممارسة حقهم الانتخابي.

أكدت مصادر محلية أن بعض الأهالي تعرضوا لمضايقات أثناء محاولتهم العبور من أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي نحو مناطق الحكومة، حيث صودرت بطاقاتهم الشخصية ولم تُعاد إلا في اليوم التالي. ومع ذلك، تمكن العديد من الأهالي من تجنب الحواجز والوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت المصادر أن المشاركة النشطة من الأهالي تثير قلق القوات الأميركية والتركية والمجموعات المتحالفة معها، لأنها تعكس الدعم الشعبي الكبير للحكومة السورية في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية، القاضي فاضل نوح، أن الانتخابات سارت بشكل سلس داخل المراكز، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل صحيح في المراكز الـ177 المخصصة للمحافظة.

وأشار محافظ الحسكة، لؤي صيوح إلى أن المشاركة كانت كثيفة في الانتخابات من قبل سكان الحسكة، والتي عكست روحهم الوطنية وانتماءهم للدولة السورية، رغم وجود القوات الأميركية والتركية في المحافظة.

في المقابل، أصدر “مجلس سوريا الديمقراطية” بيانًا أكد فيه مقاطعته لانتخابات مجلس الشعب، داعيًا إلى تهيئة ظروف مناسبة لانتقال سياسي حقيقي، مشددًا على أن الحل السياسي الشامل المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية.

وأعرب رئيس “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي، صالح مسلم، عن أن الإدارة الذاتية لن تضع صناديق اقتراع في مناطق سيطرتها ولن تشارك في الانتخابات البرلمانية السورية، لأنها تتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين الناظمة لمناطقهم.

حددت اللجنة القضائية الفرعية في الحسكة 177 مركزًا انتخابيًا في مدينتي الحسكة والقامشلي وأريافهما، حيث يتنافس 75 مرشحًا بينهم 25 عن فئة العمال والفلاحين و50 عن باقي فئات الشعب، على 14 مقعدًا مخصصًا لدائرة محافظة الحسكة.

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