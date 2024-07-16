رفع تعويض الوفاة إلى 25 مليون ليرة … والتأمين الإلزامي على المركبات 150%

رفعت هيئة الإشراف على التأمين تعرفة التأمين الإلزامي (المسؤولية المدنية تجاه الغير) على المركبات. أصبحت تعرفة التأمين للسيارات السياحية حتى 8 ركاب و2000 CC للمركبة الخاصة 90 ألف ليرة، بعد أن كانت 35 ألف ليرة، وللمركبة العامة 150 ألف ليرة، بعد أن كانت 60 ألف ليرة. كما تم رفع التعرفة للسيارات ذات السعة الأكبر من 2000 CC إلى 100 ألف ليرة للمركبة الخاصة بعد أن كانت 40 ألف ليرة، و180 ألف ليرة للمركبة العامة بعد أن كانت 72 ألف ليرة.

وصلت تعرفة التأمين لميكرو باص إلى 166 ألف ليرة للمركبة الخاصة و305 آلاف ليرة للمركبة العامة، بينما تعرفة باص البولمان أصبحت 340 ألف ليرة للمركبة الخاصة و625 ألف ليرة للمركبة العامة. كما شملت الزيادة الجرارات الزراعية لتصبح 66 ألف ليرة، و70 ألف ليرة للجرارات التي تفوق 3000 CC.

تعرفة التأمين الإلزامي على الدراجة النارية ذات العجلتين بلغت 40 ألف ليرة، والدراجة الكهربائية 66 ألف ليرة، بينما السيارة الكهربائية حُددت بـ90 ألف ليرة. كما شملت الزيادة الدراجات ذات الثلاث عجلات، شاحنات نقل البضائع، الصهاريج، وآليات الأشغال والاستعمال الخاصة.

بالتوازي، رفعت الهيئة تعويضات المسؤولية المدنية تجاه الغير. أصبح تعويض الوفاة للورثة الشرعيين عن كل حالة وفاة وتعويض العجز الدائم 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين، وتعويض الحمل المتكون 3 ملايين ليرة بدلاً من 1.2 مليون ليرة. تعويض التعطل عن العمل حُدد بـ500 ألف ليرة شهرياً للأشهر الثلاثة الأولى، و250 ألف ليرة للأشهر الثلاثة المتبقية.

نفقات التداوي والعلاج الفعلية وتعويض الأضرار المادية للغير أصبحت 7.5 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين لكل منهما.

أوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز الهدف الاجتماعي والإنساني لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير، ومواكبة تكاليف الحوادث وتعويض الأضرار المادية بشكل أفضل.

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100/24/60 بزيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً، ورفع التعرفة بنفس النسبة بدءاً من 15/7/2024.

شددت الهيئة على أهمية وجود وثيقة التأمين الإلزامي لكل المركبات، وطلبت من مالكي المركبات إجراء هذا التأمين لتجنب تحمل تعويضات مالية كبيرة.

كما أعلنت الهيئة عن تطوير تطبيق إلكتروني لخدمة المتضررين من حوادث السير، مما سيسهل عليهم إثبات الأضرار وتحصيل حقوقهم بسرعة، ومن المتوقع أن يكون التطبيق جاهزاً خلال الأشهر المقبلة.

أشارت الهيئة إلى أنها زادت قيم التعويضات في عام 2021 بنسبة 100% دون زيادة في الأقساط، ثم زادت التعويضات بنسبة 100% أخرى والأقساط بنسبة 50% فقط مستفيدة من الوفر الحاصل في هذا الفرع التأميني.

الوطن