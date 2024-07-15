القبض على سارقي منزل واسترداد المسروقات

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من كشف حادثة سرقة بعد متابعة وجمع المعلومات، حيث تم الاشتباه بسلوك المدعوة (نجوى. خ) التي كانت تعمل خادمة في المنازل وتصرف مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخلها.

وبعد إلقاء القبض عليها، اعترفت بسرقة منزل إحدى السيدات أثناء تنظيف غرفة نومها، حيث استولت على مصاغ ذهبي متنوع بقيمة تتجاوز 500 مليون ليرة سورية ومبلغ 1500 دولار أمريكي.

قامت بإخفاء المسروقات في منزلها لفترة طويلة دون أن تلاحظ مالكة المنزل فقدانها.

لاحقاً، صرفت جزءاً من المصاغ الذهبي والمبلغ المالي بالتعاون مع شخص يدعى (محمد. ع)، الذي تم القبض عليه أيضاً واعترف بتصريف المسروقات في السوق السوداء.

وبناءً على اعترافاتهم، تم استرداد كامل المسروقات وتسليمها إلى مالكتها، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية