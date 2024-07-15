أردوغان : نهاية وشيكة لعمليتنا العسكرية في شمال العراق وسورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن قرب انتهاء “التدخل العسكري في شمالي العراق وسورية”، مؤكداً : “سنغلق قريباً جداً منطقة العمليات في شمالي العراق”.

وأضاف إردوغان : “سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سورية”، معبراً عن عزمه القضاء على أي تهديد لتركيا على طول الحدود مع العراق وسورية.

وفي خطاب ألقاه أمام خريجي الأكاديمية العسكرية في إسطنبول، وصف إردوغان حزب العمال الكردستاني بـ”المنظمة الانفصالية”، قائلاً إنها “باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا وفي العراق وسورية، وهي محاصرة بالكامل”.

يُذكر أن تركيا بدأت تدخلها العسكري المباشر في أبريل 2022، بحجة ضمان أمن حدودها مع شمالي العراق، متهمة حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.

وقد اعتبرت كل من سورية والعراق القوات التركية قوات غازية ومحتلة، داعيةً إلى مواجهة تدخلها في الشؤون السياسية ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار.

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