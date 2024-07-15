الرئيس الأسد يدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب

ادلى الرئيس بشار الأسد اليوم بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية بدمشق.

هذا وقد أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا اليوم الاثنين 15/7/2024فتح صناديق الاقتراع، الساعة 7 صباحاً، في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات السورية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

ووفق رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، بلغ عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً، وجميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة.



وبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً، في القطاع (أ) 409، وفي القطاع (ب) 1107 يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن المواطنين بدؤوا بالتوافد إلى المراكز الانتخابية مع فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح مراد أنه بعد إقفال الصناديق تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في المركز الانتخابي، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.

وأشار مراد إلى أن القانون في المادة 64 أجاز للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وتتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.