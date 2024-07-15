الرئاسة التركية تنشر تصريحات لأردوغان عن لقائه المرتقب مع الأسد

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسلسلة من التصريحات حول تطبيع العلاقات مع سوريا ولقائه المرتقب مع الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء عودته من واشنطن إلى تركيا بعد قمة “الناتو”.

وأوضح أردوغان أن مكان اللقاء سيتم تحديده من قبل وزير الخارجية هاكان فيدان، بناءً على محادثاته مع الجانب السوري.

وأضاف أن فيدان يعمل حالياً على وضع “خارطة الطريق” من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ الخطوة اللازمة قريباً.

وأشار أردوغان إلى أن العملية تتجه في اتجاه إيجابي، معرباً عن أمله في اتخاذ خطوات ملموسة قريباً، وأن تحقيق السلام العادل في سوريا سيفيد تركيا بشكل كبير.

كما أكد أن السلام في سوريا يصب أيضاً في مصلحة تركيا، مضيفاً أن “سلامة ووحدة الأراضي السورية” هي أيضاً في مصلحة تركيا.

وأشار إلى أن الخطوة الأهم في هذه العملية هي بدء عهد جديد مع سوريا، ودعا كل من الولايات المتحدة وإيران إلى دعم تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأكد على الجهود التي تبذلها تركيا منذ سنوات لإطفاء الحريق المشتعل في سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا تتطلع إلى عدم إزعاج أحد من المناخ الذي سيسمح لسوريا ببناء مستقبل جديد وموحد.

وحذر من أن التنظيمات الإرهابية ستبذل قصارى جهدها لتسميم هذا المسار في سوريا، وتخطيط الاستفزازات، لكن تركيا تدرك ذلك جيداً ومستعدة لمواجهتها.

روسيا اليوم