جيش الإحتلال يعلن استهدافه مقرا عسكريا للجيش السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ غارات الليلة الماضية استهدفت مقرات قيادة مركزية وبنى عسكرية للجيش السوري، إضافة إلى أهداف تابعة لقوات الدفاع الجوي السوري.

جاءت هذه الغارات بعد اعتراض مسيرتين انطلقتا من الأراضي السورية نحو شمال إيلات يوم السبت.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية عن أي عمل ينطلق من أراضيها.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن قصف موقع عسكري جنوبي سوريا رداً على إطلاق قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان المحتلة.

تشهد منطقة جنوب سوريا قصفاً متبادلاً على أطراف خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي منذ بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

يفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي في منطقة الجولان خطان وهميان هما “برافو” و”ألفا”، أنشأتهما الأمم المتحدة بعد حرب أكتوبر 1974 كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة.

منذ ذلك الحين، تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من الجولان السورية.

سبوتنيك