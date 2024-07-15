15-07-2024
هجوم بالقذائف الصاروخية على قيادة الشرطة في مدينة السويداء
شنت مجموعة إرهابية مسلحة هجوماً صاروخياً على مقر قيادة الشرطة في مدينة السويداء جنوب سورية.
وسمعت في السويداء أصوات انفجارات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على دمشق، واتضح أنها ناجمة عن هجوم إرهابي باستخدام القذائف الصاروخية على مقر قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء، بالقرب من الحدود مع الأردن.
واستخدمت المجموعة الإرهابية في هجومها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والخفيفة. ولم تتوافر حتى الآن معلومات عن الضحايا المحتملين جراء هذا الهجوم.
سبوتنيك عربي
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