ارتفاع قياسي في بورصة الدجاج!

شهدت أسعار الفروج ارتفاعًا مستمرًا منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر كيلو شرحات الدجاج هذا الأسبوع إلى 90 ألف ليرة، بزيادة قدرها 10 آلاف ليرة.

في المقابل، بلغ سعر كيلو الفروج الريش من أرض المدجنة 39 ألف ليرة.



تقارير السوق : ارتفاع ملحوظ في أسعار الفروج

شهدت أسعار عدد من منتجات الفروج ارتفاعًا هذا الأسبوع.

فقد بلغ سعر كيلو الفروج المنظف 55 ألف ليرة، وكيلو الفخد وردة 53 ألف ليرة، وكيلو الجوانح 38 ألف ليرة، وكيلو الدبوس 49 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر كيلو سودة الدجاج إلى 80 ألف ليرة، والقوانص إلى 40 ألف ليرة.

ولم يقتصر الارتفاع على ذلك، حيث سجلت منتجات أخرى مثل الهمبرغر، النقانق، الشيش، والكباب أسعارًا تجاوزت 90 ألف ليرة للكيلو الواحد، بينما بلغ سعر كيلو الشاورما 92 ألف ليرة، والفاهيتا 89 ألف ليرة.

أسباب ارتفاع الأسعار

يأتي ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق السورية على الرغم من استقرار سعر الصوص عند 17 ألف ليرة وثبات سعر كيلو العلف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تعني توفير مصاريف التدفئة، إلا أن الاستهلاك لا يزال في تراجع كبير.

يُحمّل البعض الموسم السياحي جزءًا من مسؤولية هذا الارتفاع المستمر في الأسعار.



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