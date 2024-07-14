حول حذف الصفر لوقف التضخم في سورية!

أكد الخبير الاقتصادي السوري، جورج خزام، أن فكرة الـ “نيو ليرة” التي تم تداولها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن حذف صفر أو أكثر من العملة الحالية مع إصدار فئة نقدية جديدة.

وفقاً لخزام، تعتمد هذه التقنية على خلق قوة شرائية وهمية، فمثلاً إذا كان سعر السلعة 100 ألف ليرة سيصبح بعد الحذف 10 آلاف ليرة.

وأشار خزام إلى أن تطبيق هذه التقنية في سورية يتطلب حذف صفر واحد فقط، مما سيحسن من القوة الشرائية لليرة بشرط أن تترافق هذه الخطوة مع سياسة مالية واقتصادية شاملة، تشمل دعم وزيادة الصادرات للحفاظ على ما حققته تقنية حذف الصفر.

ونبه خزام إلى أنه إذا لم تترافق خطوة حذف الصفر مع سياسات إصلاحية منفتحة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتعرض التجار والصناعيين لخسائر غير متوقعة.



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