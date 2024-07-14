انفـجرت رئته أثناء محاولته نفخ بالونات!

انتهت حياة رجل من موسكو بطريقة مأساوية، بعد استنشاقه الغاز من أسطوانة تحوي غاز الهيليوم، وما لبثت أن انفجرت رئته، وتوفي جراء ذلك.

ووفق قناة “SHOT”، فقد عثرت صديقة الرجل عليه ميتا وممددا على الأرض، وإلى جانبه أسطوانة غاز الهيليوم، بعد عودتها إلى شقتها المستأجرة، يوم الأربعاء الماضي.

واتصلت الفتاة، البالغة 23 عاما، والتي أصيبت بحالة هستيرية، بالطوارئ، وعندما حضر الإسعاف أعلنوا وفاة الشاب، لافتين إلى أن الوفاة حدثت بسبب انفجار الرئة في أثناء محاولة الرجل استنشاق الغاز من الأسطوانة.

ونفت الفتاة أن يكون لصديقها أي ميول انتحارية، وأضافت أنه اشترى أسطوانة غاز الهيليوم بغرض نفخ البالونات وتزيين الشقة بها.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الرجل كان عاطلا عن العمل، وقدم إلى موسكو من مدينة بريانسك، بينما تعمل الفتاة منتجة في مؤسسة أفلام.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.