العراق: اشتباكات مع داعش

أعلنت قيادة عمليات ديالى استشهاد عدد من مقاتلي القوات الأمنية، وإصابة آخرين، خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت قيادة العمليات الأمنية في المحافظة، في بيانٍ لها، أنّ الاشتباكات وقعت في منطقة بساتين العيط، معلنةً أنّ قواتها قتلت خلالها عدداً من الإرهابيين، وأصابت آخرين، وعملت على تمشيط منطقة الاشتباك.

وكان الطيران الحربي العراقي استهدف، في ختام شهر حزيران/يونيو، وكراً وآلية لتنظيم "داعش" في محافظتي ديالى وكركوك، بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، وتم ضبط كمية من العبوات الناسفة والأسلحة العسكرية.

وأتت عملية الاستهداف مع إطلاق القوات الأمنية العراقية المرحلة السابعة من عملية "سيوف الحق"، والتي جاءت بتوجيهاتٍ من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشرافٍ وتخطيطٍ من قيادة العمليات المشتركة.