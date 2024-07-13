اتفاقية تعاون بين المصرف التجاري وشركة الهرم.. وحلول مصرفية جديدة 

بهدف تعزيز الخدمات المصرفية وإيصالها لقاعدة أوسع من المتعاملين بشكل فعال، وقع المصرف التجاري السوري وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية اتفاقيـة تعاون، يستفيد بموجبها حامل بطاقة الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف التجاري السوري من خدمة تسديد الفواتير الشهرية وأقساط القروض المستحقة عليه عبر تغذية رصيد البطاقة من خلال فروع شركة هرم بيراميد المتواجدة في عموم المحافظات والمدن السورية .

وتتيح الاتفاقية أيضا خدمات أخرى تتمثل:

* الإيداع والسحب عبر التحويل الفوري والمباشر من والى حساب البطاقة عن طريق فروع شركة هرم بيراميد.

* تغذية حساب البطاقة بموجب حوالة أو إيداع نقدي عن طريق فروع شركة هرم بيراميد.

وفي ظل توجه الدولة إلى تحويل الدفع الإلكتروني من قيمة مضافة إلى قيمة أساسية، يتكامل الحضور القوي لشركة هرم بيراميد للحوالات المالية ونهجها الذي يعتمد على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، مع قوة المصرف التجاري السوري الذي يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي الإجمالي في القطر. تأتي هذه الشراكة كدليل على الجهود المتواصلة لتوفير الراحة للمواطنين ومنحهم أفضل تجربة مصرفية، وتوفير الكثير من الأعباء والجهد والوقت عليهم.

وتم توقيع الاتفاقية بين المصرف التجاري السوري ممثلاً بمديره العام الدكتور علي يوسف وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية ممثلة برئيس مجلس المديرين السيد فؤاد عاصي خلال حفل أقيم في مقر شركة الهرم السبت 137/2024 وبرعاية مصرف سورية المركزي وحضور ممثله السيدة ميساء صابرين نائب حاكم مصرف سورية المركزي والسيد بسام الزراد نائب حاكم مصرف سورية المركزي.

وحول هذا التعاون قال الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري السوري: نثمّن عالياً شراكتنا الاستراتيجية المتميزة مع شركة هرم بيراميد .

إذ يحرص المصرف التجاري السوري على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي توفرها شركة هرم بيراميد لعملاء المصرف بمختلف شرائح المجتمع وفي مناطق جغرافية قد يكون المصرف غير متواجد فيها، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات .

واشار الدكتور يوسف إلى ضرورة تركيز الخطط المستقبلية للمصرف على التوسع الافقي للخدمات المصرفية الإلكترونية والبحث عن الأدوات البديلة لتدعيم التواصل مع العملاء وضمان وصول الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض.

بدوره أعرب فؤاد عاصي رئيس مجلس المديرين في شركة هرم بيراميد للحوالات المالية عن سعادته بهذا التعاون وخاصة مع مؤسسة مصرفية عريقة وكبيرة مثل المصرف التجاري السوري باعتباره يأتي ليعزز رؤية الشركة الهادفة للتحول الرقمي وتوسيع مفهوم التحويل المالي والتطوير بخدماتها من خلال الربط والتعاون مع مختلف القطاعات سيما القطاع المصرفي وذلك باستخدام الوسائل التقنية ونظم المعلومات التي دأبت شركة هرم بيراميد على تطويرها عبر السنوات الماضية والتي كانت اليوم إحدى ثمارها توفير خدمة التحويل الفوري والأني بشكل سريع وآمن للسادة حاملي بطاقات المصرف التجاري السوري والذين يمثلون شريحة واسعة من المواطنين منوها بالجهود التي بذلها فريق عمل الطرفين لإتمام الخدمات المطروحة .

الاقتصادية