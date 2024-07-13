الخطوط الجوية السورية في طريق الإصلاح.. هذه هي الإجراءات الجديدة

أفادت مصادر خاصة في مؤسسة الطيران المدني السورية بأنه من المنتظر حدوث تغييرات كبيرة في عمل المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع عقد استثمار مع شركة خاصة في قطاع الطيران.

وأوضحت المصادر أن التغييرات ستبدأ بتحسين مرافق مطار دمشق، الذي تعرض لانتقادات حول كيفية إدارته في الفترة الأخيرة، كما ستشمل زيادة رواتب الطيارين والفنيين العاملين.

وقد عرضت الحكومة السورية مطار دمشق الدولي للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تطوير وتحديث المطار وزيادة إيراداته، إضافة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية على قطاع الطيران المدني.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المستثمرة، التي تدعى “إيلوما”، ستتولى مسؤولية جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، بما في ذلك امتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية والخدمات الأرضية، إضافة إلى أخذ الوكالات عن شركات الطيران وفتح فروع داخل سورية وخارجها.

وأضافت المصادر أنه سيتم تعزيز الأسطول الجوي المدني بعدد من الطائرات الجديدة، إضافة إلى إصلاح الطائرات المعطلة وإعادتها إلى الخدمة.

ومن المتوقع أن تتضمن الإصلاحات المرتقبة رفع رواتب الطيارين المدنيين إلى 6 آلاف دولار، بينما سيحصل الفنيون على راتب قدره 4 آلاف دولار.

هاشتاغ