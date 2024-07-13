تراجع أرباح مجموعة لوفتهانزا

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا» عن نتائجها الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى خفض توقعاتها للنتائج المالية السنوية.

وأوضحت الشركة أن أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد بلغت 686 مليون يورو في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.1 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى تراجع عائدات نشاطها في مختلف المناطق، وخاصة في آسيا. وفي الوقت نفسه، تراجعت أرباح شركة لوفتهانزا إيرلاينز التابعة للمجموعة والتي تضم عدداً من شركات الطيران، خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 213 مليون يورو، مقابل 515 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن لوفتهانز جروب البيانات النهائية لنتائج الربع الثاني يوم 31 يوليو الحالي.