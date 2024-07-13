خطة لتأهيل 75 مدرسة في دير الزور

كشف مدير الخدمات الفنية في دير الزور، المهندس عبد الهادي الصالح، أن الخطة الموضوعة لهذا العام تشمل تأهيل 75 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة.

تبلغ قيمة عقود مشاريع هذه الخطة حوالي 20 مليار ليرة، ممولة من موازنة الخطة الاستثمارية المخصصة لأبنية التعليم في مديرية الخدمات الفنية.

وبين الصالح أنه تم التعاقد على تنفيذها مع شركات من القطاعين العام والخاص، بعد أن تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة وعقد لقاءات تشاورية مع المجتمع الأهلي لتحديد أولويات المدارس المدرجة ضمن الخطة.

وأوضح أن أعمال التأهيل تتضمن صيانة الأضرار الإنشائية الواقعة على المباني وتجهيز الغرف الصفية بمعدل لا يقل عن سبع غرف صفية ودورات المياه بمعدل 6 حجرات إضافة إلى السور الخارجي في كل مدرسة، لافتاً إلى أن الجهود ستتركز على إنجاز الأعمال ضمن المدد العقدية التي تتراوح بين 60 – 90 يوماً لإتاحة الفرصة أمام مديرية التربية لوضع هذه المدارس في الاستثمار مع بداية العام الدراسي القادم.