تأهل 305 طلاب من مختلف المحافظات إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2024.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان، أن الطلاب المتأهلين إلى التصفيات النهائية توزعوا كما يلي: 54 متميّزاً ومتميّزة تأهلوا من أصل 1312 طالباً وطالبة في فئة الصغار للصفين الخامس والسادس اختصاص الرياضيات.

وفي اختصاص العلوم العامة، تأهّل 49 طالباً وطالبة من أصل 632 طالباً وطالبة، فيما تأهل 52 متميّزاً ومتميّزة من أصل 1198 طالباً وطالبة في فئة اليافعين للصفين السابع والثامن اختصاص الرياضيات.

كما تأهل في علم الأحياء 51 متميّزاً ومتميّزة من أصل 258 طالباً وطالبة، وفي اختصاص الفيزياء والكيمياء تأهل 99 متميّزاً ومتميّزة من أصل 410 من الطلاب والطالبات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات المرحلة الثانية لمنافسات الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2024 من خلال الرابط المخصص على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات عن بُعد، ثم تنتقل إلى اختبارات المرحلة الثانية في المحافظات، لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية في شهر آب القادم.

يذكر أن اختبارات المرحلة الثانية جرت خلال أيام 8 و22 و29 من شهر حزيران الماضي بمشاركة 2510 طلاب من مرحلة التعليم الأساسي من مختلف المحافظات.