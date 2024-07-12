أسعار الفروج تسجّل ارتفاعاً قياسيا

سجّلت أسعار الفروج، هذا الأسبوع، ارتفاعاً قياسياً في السوق المحلية، إذ واصلت تحليقها المستمر منذ بداية العام الجاري.

وارتفع سعر كيلو شرحات الدجاج بمقدار 10 آلاف ليرة، ليصل إلى 90 ألف ليرة، في المقابل، يُباع كيلو الفروج الريش من أرض المدجنة بسعر 39 ألف ليرة.

ووصل سعر كيلو الفروج المنظف هذا الأسبوع إلى 55 ألف ليرة، وكيلو الفخد وردة إلى 53 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الجوانح إلى 38 ألف ليرة، وكيلو الدبوس إلى 49 ألف ليرة، وارتفع سعر كيلو سودة الدجاج إلى 80 ألف ليرة، والقوانص بلغ 40 ألف ليرة.

وسجّلت منتجات أخرى مثل كيلو الهمبرغر، النقانق، الشيش، والكباب تجاوزاً في السعر إلى 90 ألف ليرة للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر كيلو الشاورما إلى 92 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو الفاهيتا 89 ألف ليرة.

الجدير ذكره أن ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق المحلية يأتي في ظل استقرار سعر الصوص عند 17 ألف ليرة وثبات سعر كيلو العلف، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعني استغناء المربين عن مصاريف التدفئة، وسط إرجاع البعض للموسم السياحي بأنه سبب هذا الارتفاع.

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