الروس يعتقلون عميلاً للاستخبارات الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية كان ينقل معلومات عن القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم.

واعتقل عناصر جهاز الأمن الفيدرالي عميلاً للاستخبارات الأوكرانية،وخلال التحقيقات معه ثبت أنه مواطن أوكراني من مواليد 1982، وهو متورط في تعاون سري مع إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأوضح البيان أن الشخص المذكور نقل معلومات حول أماكن الانتشار الدائم لوحدات القوات الروسية على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، وقد تم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بجمع ونقل معلومات نيابة عن الاستخبارات الأجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس أن قواته أحبطت هجوماً إرهابياً على كنيسة في مدينة مايكوب جنوب روسيا.