خطوط نقل جديدة لتخفيف الإستخدام على دمشق

أحدثت محافظة ريف دمشق عدّة خطوط جديدة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام على الخطوط القائمة وتكاليف النقل عن المواطنين، وربط مناطق المحافظة ببعضها بصورة أكثر فعالية.

وتتوزع الخطوط الجديدة المحدثة، وفقاً لما كشفه مدير هندسة المرور بمحافظة ريف دمشق المهندس بسام رضوان عن إحداث خط جديد يصل بين السومرية وكراج العباسيين عن طريق المتحلق الجنوبي، وإحداث خط “جديدة عرطوز، صحنايا، أوتستراد درعا، دير علي”، علماً أن الهدف الرئيسي لهذا الخط هو تأمين وصول الطلاب المسجلين بجامعة “SVU” بكل سهولة وتخفيف الأعباء والوقت، كما أن طول الخط الجديد 38 كيلومتراً.

ونوّه مدير هندسة المرور أنه تم إحداث خط يربط بين القطيفة والرحيبة، وهناك دراسة لمده إلى حلة، كما تم إحداث خط آخر يمتد من قطنا للصبورة عن طريق كفر قوق وعسال الورد.

وأضاف المهندس رضوان: كما تم إحداث عدد من الخطوط الجديدة تربط محافظة دمشق بمحافظة حمص، ومنها خط دير عطية حمص، وخط قارة حمص، وخط النبك حمص، وخط يبرود حمص، وخط الناصرية حمص، مؤكداً أهمية ما تحققه هذه الخطوط الجديدة من سهولة تنقل أبناء محافظة ريف دمشق وخاصة من طلاب الجامعات المسجلين بجامعة البعث.

الجدير ذكره أن محافظة ريف دمشق تضم نحو مئة خط، وتعتبر الأكبر عدداً بخطوط النقل بالنسبة لبقية المحافظات.



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