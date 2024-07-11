العين على مكان وزمان لقاء أردوغان ـ الأسد

عروض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إعادة تعيين العلاقات مع سوريا لم تتوقف عند دراسة الفرص فحسب، بل أعلن أيضًا عن استعداده لدعوة نظيره السوري بشار الأسد لزيارة تركيا في أي وقت مناسب، دون تحديد لموعد محدد حتى الآن.

أردوغان أكد هذا الإعلان الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات حول موعد اللقاء الذي سيجمع بين الرئيسين، مع تأكيد مسؤول تركي في وقت لاحق أن الموعد لم يتم تحديده بعد.

التوسط الروسي والعراقي مستمر في التقارب المحتمل بين أنقرة ودمشق، مما يمهد الطريق لعقد لقاء مباشر بين أردوغان والأسد بعد 13 عامًا من القطيعة.

المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عمر تشليك أوضح أن هذا اللقاء المرتقب سيكون تاريخيًا، كأول لقاء بين الزعيمين منذ بداية الحرب السورية.

المحلل السياسي خورشيد دلي أشار إلى أن بغداد ليست المكان المناسب لعقد هذا اللقاء، بينما تظل موسكو الوسيط الأنسب بسبب علاقاتها المتشعبة مع كل من سوريا وتركيا.

ومن المتوقع أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المضيف المحتمل لهذا اللقاء، حيث تسعى روسيا إلى تغيير ديناميكياتها السياسية والإقليمية تجاه الأزمة السورية، بما يعزز من دورها كوسيط رئيسي بين الأطراف المعنية.

المحلل السياسي أكد أن الوقت المناسب لعقد هذا اللقاء يتوقف على تحقيق تفاهمات عميقة بين تركيا وسوريا، وسط تصاعد الدعم التركي والاستعداد السوري لاستعادة العلاقات القديمة، مع الحاجة إلى حسن النية وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

العربية نت