بعد كشف أسرار أتاكمز.. خبراء روس يصفرون صواريخ ستورم شادو

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، نجح الخبراء الروس في كشف أسرار الصاروخ الأوروبي “ستورم شادو” الذي تم الاستيلاء عليه من قبل القوات الروسية أثناء القتال في أوكرانيا.

تم الكشف عن معلومات حول كيفية إسقاط هذا الصاروخ وكيفية بناء التحصينات للوقاية منه وتقليل فعاليته.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التطور سيساعد في تحديد الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا النوع من الأسلحة الصاروخية، بما في ذلك الكشف عن الأنظمة الحساسة المستخدمة وعمق التسلل الذي يمكن أن يحدثه هذا الصاروخ.

الرأس الحربي لصاروخ “ستورم شادو” يتميز بشكله الأسطواني ويزن نصف طن، ويحتوي على طبقة حماية وشحنات أولية وأساسية لتحقيق اختراق مواد الهدف قبل الانفجار.

كما يتميز بنظام توجيه متطور يستخدم كاميرا حرارية للتصوير تعمل في حال فشل الاستشعار بالرادار في تحديد الهدف بدقة.

الصاروخ يمكن استخدامه في أي ظروف جوية وعلى مدى بعيد، ويتميز بسرعة عالية تجعله صاروخًا صعب الكشف عنه وإسقاطه.

ويستخدم لضرب أهداف ثابتة مهمة مثل القواعد الجوية والمنشآت العسكرية الأخرى.

هذا الكشف يأتي بعد أيام من كشف مماثل عن صاروخ “أتاكمز” الأمريكي، حيث تم استكشاف تكنولوجيا متقدمة لصمام التفجير متعدد المكونات المستخدم في هذا النوع من الأسلحة.

سكاي نيوز عربية