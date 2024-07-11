مرجع سوري :عودة ال سين سين ستسهم في تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية

يأمل مرجع سياسي سوري في أن تكون زيارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إلى دمشق خطوة إيجابية نحو تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية.

وأوضح المرجع أن العلاقة بين حكومتي البلدين ليست بالمستوى المطلوب من الجانب اللبناني، ويعود ذلك إلى الانقسام داخل الحكومة اللبنانية بشأن إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها كما كانت قبل بدء الأزمة السورية في مارس 2011.

وأضاف المرجع أن العلاقات المستقبلية بين لبنان وسورية يجب أن تكون متوازنة وقائمة على احترام سيادة البلدين، بما يتناسب مع روابط الأخوة والتاريخ المشترك والمصير المشترك وحقيقة الجغرافيا.

ويرى أن تريث الحكومة اللبنانية في استعادة التواصل الطبيعي مع نظيرتها السورية مرتبط أيضًا بالبطء في تفعيل العلاقات السورية-العربية.

وأكد المرجع أن تفاهم “السين-السين” بين سورية والسعودية يمكن أن يؤثر إيجابياً على العلاقات اللبنانية-السورية.

وأشار إلى أن هذا التفاهم تراجع بعد استقالة حكومة سعد الحريري الأولى في يناير 2011، مما أدى إلى تراجع الدور السعودي في لبنان منذ تلك الفترة، خاصة في الفترات التي كانت فيها العلاقات السعودية اللبنانية قوية بين عامي 1991 و2004، ومرة أخرى بين عامي 2008 و2010.

ويرى المرجع أن تراجع النفوذ السعودي في لبنان يؤثر سلباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وخاصة على جهود تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني وتسريع التواصل بين لبنان وسورية.

وأعرب عن أمله في عودة الدور الإيجابي للمملكة كما كان قبل 2011، مما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية-العربية بشكل عام.

واختتم المرجع حديثه بالقول إن تحسين العلاقات بين الرياض ودمشق وطهران من شأنه أن يخلق حالة من الارتياح في لبنان والمنطقة بأسرها.



التيار