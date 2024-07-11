وفاة أطباء بأزمات قلبية.. نقيب الأطباء يوضح

أكد نقيب أطباء سورية، الدكتور غسان الفندي، أن زيادة عدد وفيات الشباب نتيجة الأزمات القلبية، بما في ذلك وفيات بعض الأطباء، لا يشكل ظاهرة بل يندرج ضمن الأعداد الطبيعية.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في الإعلان عن هذه الوفيات ونشر الأخبار وتحليلها بشكل أوسع، رغم أن هذه الحالات تحدث بشكل طبيعي في مختلف البلدان، سواء داخل سورية أو خارجها، وشملت أطباء شباب وغيرهم من المهنيين، وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وأوضح الفندي أن ما بين 7 إلى 8 أطباء توفوا بسبب أزمات قلبية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، ومن بينهم شباب.

وأكد أن الأزمات القلبية لدى الشباب تكون عادة قاتلة، خلافاً لما يحدث لدى الفئات العمرية الأكبر، حيث يكون القلب أكثر قدرة على التكيف مع نقص التروية. وأرجع ذلك إلى ضغوط الحياة وغيرها من العوامل.



صاحبة الجلالة