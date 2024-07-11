دمشق تنفي أي تواصل سوري مع أحزاب تركية موالية أو معارضة

نفى مصدر مطلع في دمشق صحة الأنباء التي تشير إلى وجود أي تواصل بين سورية وأحزاب تركية سواء كانت موالية أو معارضة.

وأشار المصدر أنه لا يوجد أي نوع من الاتصال بين الجانب السوري وأي حزب سياسي تركي، سواء كان داعماً للحكومة التركية أو معارضاً لها.

جاء هذا النفي بعد ساعات من ادعاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بأنه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل للقاء الرئيس بشار الأسد في دمشق.

في الآونة الأخيرة، كثرت التصريحات من المسؤولين والأحزاب التركية، سواء الحاكمة أو المعارضة، حول موضوع “التقارب” مع سورية.

في الوقت نفسه، تظل المواقف الرسمية السورية ثابتة، إذ تبدي انفتاحها على جميع المبادرات المتعلقة بالعلاقة بين سورية وتركيا، شرط أن تحترم سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وأن تتضمن محاربة كافة أشكال الإرهاب وتنظيماته.

هذا الموقف أكده الرئيس بشار الأسد خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف في أواخر الشهر الماضي.

الوطن