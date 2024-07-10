10-07-2024
سفير فنزويلا في دمشق: مشاريع جديدة ومهمة في مجال النفط وقطاعات أخرى في سوريا قريباً
وعد سفير فنزويلا البوليفارية، خوسيه غريغوريو بيومورجي، بخبر مهم ومفرح على صعيد التعاون السوري-الفنزويلي في مجال النفط.
وأوضح بيومورجي، على هامش معرض سيربترو 2024، أن هناك العديد من المشاريع المقبلة في مجالات النفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن المشاريع الفنزويلية في سوريا لن تقتصر على قطاع النفط فقط، بل ستشمل عدة قطاعات أخرى مثل الزراعة والتعليم. وأكد السفير أن إعلانًا مهمًا عن أحد هذه المشاريع سيصدر قريبًا، وفقاً لجريدة تشرين.
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