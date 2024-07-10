الذهب ينخفض محلياً ويرتفع عالمياً

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أمس سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 981 ألف ليرة، وسعر شراء 980 ألف ليرة، في حين سجل سعر الغرام عيار18 سعر مبيع 840857 ليرة، وسعر شراء 839857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ35 مليوناً و200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ8 ملايين و110 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالربط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيوآر، ويتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، وإن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على أرقام الجمعية.



عالمياً ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر حزيران لتقييم الخطوة التالية من الفدرالي الأميركي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع أكثر من 1 بالمئة أمس الأول الإثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولاراً.



وينتظر المتعاملون في السوق أيضاً بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر حزيران والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولارات في حين ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولارات

الوطن