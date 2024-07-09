مجلس النواب الإيراني يدرس مسودة اتفاقية تعاون استراتيجي مع سورية

أرسل محمد مخبر، القائم بأعمال الرئيس الإيراني، مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية إلى البرلمان.

وفقًا لتقرير وكالة مهر للأنباء، بعث محمد مخبر برسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، تتضمن مشروع الاتفاق الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا، وذلك في إطار تنفيذ المادة 77 من الدستور الإيراني.

تفاصيل المشروع

تنص المادة 77 من الدستور على أنه يجب الحصول على موافقة مجلس الشورى الإسلامي على أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين جمهورية إيران الإسلامية والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى.

وقد تمت الموافقة على مسودة القانون من قبل المجلس الحكومي بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسورية، في اجتماع عقد في 16 يونيو من هذا العام.

مضمون مشروع القانون

يتكون مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسورية من مقدمة وخمس مواد.

وتنص الفقرة 2 من المادة 5 من القانون على أن مدة الاتفاقية هي 20 عامًا، وذلك حتى تتمكن سورية من الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المستحقة.

كما يمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق بموجب هذا الاتفاق.

من المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، مما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والتطوير الاقتصادي في المنطقة.



مهر وكالة