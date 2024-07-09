المركزي يحذر من الدولار المجمد

تروّج بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عروضاً لبيع “دولارات مجمدة”، حيث يدعي المروجون أن هذه الدولارات هي عملات حقيقية بسعر أقل من السعر الرسمي، مؤكدين على سلامتها المالية باستثناء عدم قبولها في البنوك المركزية.

تمتد هذه الأنشطة الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة Facebook، وهي الأكثر انتشاراً في سوريا.

المصرف المركزي أكد انتشار هذه الأنشطة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدير عصابات احترافية عمليات البيع تحت مظلة تجارية وهمية.

يقدم المروجون هذه الدولارات المزيفة بأسعار مخفضة مقابل عملات قليلة من الدولار الرسمي، مع تحذيرات من مخاطر الاستثمار فيها وفقدان الأموال بدون أي ضمان قانوني.



يذكر المركزي أن هذه العمليات تحظرها القوانين وتعد خطيرة بسبب تعزيز الاحتيال والتجارة غير المشروعة، خاصة في البيئات غير المستقرة.

الدولار المجمد يعتبر مصطلحاً مضللاً، حيث يدعي المروجون أنه يتم تجميده من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب أزمات دولية، لكن هذه العملات تعد مزيفة ولا تحتوي على رموز الحماية اللازمة الموجودة في الدولار الرسمي.

المركزي يحذر من تداول هذه العملات غير المعتمدة رسمياً، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني وقد تستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة.

السلطات قد ألقت القبض على عدد من المتورطين في هذه العمليات وتوعدت بمواصلة مساءلتهم قانونياً، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة طويلة وغرامات مالية كبيرة للمخالفين.

الوطن