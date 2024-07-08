قصف مجهول يطال حاجزاً لـ”قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة

مصادر في سوريا أكدت أن هجومًا جويًا غير معروف استهدف حاجز مفرق الهول – الشدادي الذي يتبع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة الشرقي.

وأفادت هذه المصادر أن قسد قامت بقطع الطريق ومنعت آليات المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية من التحرك باتجاه مخيم الهول.

ووفقًا للتقارير، فإن المنطقة غنية بالنفط وتضم حقلين نفطيين هما تشرين والعودة، وما زالت هوية الجهة التي نفذت القصف غير معروفة.

مخيم الهول شهد خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا في عدد سكانه، بعد إخلاء عدد من الأسر السورية والعراقية من داخل المخيم، إضافة إلى ترحيل عائلات من أعضاء “داعش” من جنسيات مختلفة.



يقدر عدد السكان الحاليين في المخيم بأقل من 50 ألف شخص، غالبيتهم من السوريين والعراقيين، بالإضافة إلى أقل من 7 آلاف من الأجانب القادمين من 57 دولة مختلفة.

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