تجار الشعير في حماة يتفوقون على المؤسسة العامة للأعلاف في شراء الشعير والسبب؟

كشفت صحيفة رسمية، إن كميات محصول الشعير التي استلمها فرع المؤسسة في حماة تراجعت، حيث استطاع التجار من جذب الفلاحين الذين فضّلوا بيع محصول الشعير لهم و ذلك بسبب فارق السعر الذي يعرضونهم لهم مقارنة مع السعر الرسمي الذي تعرضه المؤسسة العامة للأعلاف حيث ترواح الفارق أكثر من 500 للكيلو الواحد.

وأشارت صحيفة " الفداء" المحلية إلى إحجام المزارعين عن تسليم المحصول لمراكز فرع المؤسسة في ظل ارتفاع السعر المتداول للشعير في السوق ليصل إلى أكثر من 3,500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، حيث بلغت الكميات المستلمة في الموسم الحالي لتصل منذ بدء عمليات الاستلام وحتى الآن إلى 7,206 طن و550 كيلوغراماً.

وأضافت أن التجار والسماسرة يدفعون للمزارع بشكل مباشر دون الانتظار لفترة طويلة لأخذ الأموال من فرع المصرف الزراعي. وقال مدير فرع المؤسسة، تمام النظامي، إن عمليات الاستلام شارفت على الانتهاء، والتي تتم عبر 3 مراكز، وهي سلحب وعين الباد وسلمية.

ووفقاً لقوله، فقد تم تحويل مبلغ 31 مليار ليرة قيمة فواتير شراء محصول الشعير لصرف قيم المحصول المسلم من قبل مزارعي محافظتي إدلب وحماة.

ولفت إلى أن فرع الأعلاف يستلم الشعير من الفلاحين بالسعر الذي حددته الحكومة وهو 2800 ليرة للكيلوغرام إذا كان تصنيفه من الدرجة الأولى، و2772 ليرة للدرجة الثانية، و2744 ليرة للدرجة الثالثة، يضاف إليها 200 ليرة دعمًا من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.