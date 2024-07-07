قسد تسرق عقاب السهول من منزل مواطن بدير الزور
صادرت "قوات سوريا الديمقراطية/ قـ.سد" طائراً جارحاً تمكن مواطن بمحافظة دير الزور من اصطياده حياً، بعد مداهمة منزل الصياد الكائن بقرية "الرغيب" بريف المحافظة الشرقي.
وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي نبأ مداهمة دورية مسـ.لحة تابعة لـ "قـ.سد" منزل المواطن "أحمد العبد الإبراهيم" ومصادرة طائر "عقاب السهول" المعروف بضخامته وسرعته، كان قد أمسك به "الإبراهيم" قبل يومين في منطقة الحوايج شرقي دير الزور.
وفي حين لم تذكر المصادر المحلية أسباب مداهمة المنزل ومصادرة الطائر الجارح؛ أوضح موقع سوري أن العقاب المصادَر هو أحد الطيور المراقبة من قبل هيئات دولية تعمل في نطاق حماية البيئة.
ونقل الموقع عن بعض الأهالي أن قوة تابعة لـ قـ.سد مؤلفة من سيارتين مصفحتين، اقتحمت قرية الرغيب التابعة لناحية ذيبان، وداهمت منزل الصياد وصادرت الطائر الذي كان على ساقه الأولى جهاز تتبع (GBS)، وعلى الثانية بطاقة تحمل رمزA22، ما يشير إلى أنه أحد الطيور التي يجري تتبع مسيرها وهجرتها من قبل فرق حماية البيئة الدولية.
وذكرت المصادر أن الصياد عُرضت عليه في وقت سابق مبالغ وصلت إلى 2000 دولار أميركي مقابل بيع العقاب، إلا أنه رفض على أمل دفع سعر أعلى. وأضافت أن الدورية المسـ.لحة صادرت الطائر "ليتم بيعه من قبل أحد قادتها"، بحسب قولها.
إضافة تعليق جديد