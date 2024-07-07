07-07-2024
العراق ينشر 13 فوجًا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا
قال قائد قوات الحدود في العراق محمد سكر السعيدي، إن بغداد شكّلت 13 فوجًا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا، إلى جانب اتخاذ 7 إجراءات لتأمينها.
وكشف السعيدي عن مشروع جسر يربط ضفة الفرات مع الصفر الحدودي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "الحدود العراقية السورية تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، وتنقسم إلى جزئين: شمال وجنوب الفرات، وتم وضع تحصينات كبيرة تتضمن جدارًا كونكريتيًا بطول 170 كيلومتراً".
وأكد أن هذه التحصينات والجهود المبذولة أسهمت في إنهاء التسلل والتهريب بنسبة 95%، مشيراً إلى مشروع لإنشاء جسر على ضفة الفرات لتعزيز السيطرة الأمنية.
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