فصيل معارض سوري يشن هجومًا على أردوغان

أعربت “الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب” (المعارضة) عن استيائها من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن تركيا “لم ولن تسمح أبداً بإنشاء كيان إرهابي سوري في منطقتنا”.

في بيان صادر عنها، أكدت الهيئة أن للشعب السوري الحق في تقرير مصيره دون تدخلات خارجية، مشددة على أن تركيا أو أي دولة أخرى لا تمتلك الحق في فرض وصايتها على الشعب السوري لتحقيق مصالح سياسية.

وجاء في البيان : “نحن في الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب نرفض التصريحات التركية تماماً”.

وأضاف البيان أن “تركيا لها الحق في تحسين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، ولكنها ليست مخولة بتحديد مصير ملايين السوريين في شمال سورية”.

ودعت الهيئة الشعب السوري في شمال البلاد إلى تنظيم مظاهرات سلمية تعبر عن مطالبهم العادلة، وترفض التصريحات التركية، وتؤكد على مبادئ الثورة السورية.

وشددت على أن “مصلحة الشعب السوري والثورة السورية تأتي في المقام الأول، حتى فوق مصالح تركيا.

ونطالب بأن ترفع تركيا وصايتها عن السوريين على أراضيهم وألا تتدخل في قراراتهم المصيرية التي ستحدد مستقبلهم”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ حياة السوريين من الأزمات المحتملة نتيجة السياسة التركية .وتدخلها في شمال سورية

وفي وقت سابق، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستظل تمد يد الصداقة إلى سورية، وستدعمها في تحقيق عقد اجتماعي جديد عادل وشامل، مشدداً على أن تركيا لن تسمح أبداً بإنشاء كيان إرهابي في سورية.

وأشار إلى أن “تحقيق السلام في سورية وعودة ملايين اللاجئين إلى بلادهم أمران ضروريان”.



RT