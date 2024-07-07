اعتقال ثلاثة مواطنين سوريين أهانوا العلم التركي

أعلنت الاستخبارات التركية، الجمعة، اعتقال ثلاثة شبان تتهمهم بالتحريض واستهداف العلم التركي في شمالي سورية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، أطلق عملية لتوقيف الأفراد الذين قاموا بأعمال ضد العلم التركي وقوات الأمن التركية في شمال سورية.

هذه الخطوة جاءت رداً على الاعتداءات التي تعرض لها اللاجئون السوريون في ولاية قيصري مساء الأحد الماضي.

وفقاً للمصادر، أسفرت العملية عن اعتقال شاب في مدينة الباب بريف حلب الشمالي بتهمة استهداف العلم التركي. وأوضحت المصادر أن الشاب أبدى ندمه وقدم اعتذاره للشعب التركي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن التركية ما زالت تبحث عن المحرضين الذين دفعوا الشاب لاستهداف العلم.

كما اعتقلت القوات شخصين آخرين متهمين بالمشاركة في أعمال استفزازية ضد تركيا في شمال سورية.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، توقيف 1065 شخصاً في أنحاء البلاد على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها السوريون وممتلكاتهم في أحد أحياء ولاية قيصري بوسط تركيا.

رداً على تلك الأحداث، شهدت مناطق شمال سورية احتجاجات واشتباكات بين سوريين وجنود من القوات التركية، تضمنت أيضاً اعتراض شاحنات تركية وتمزيق العلم التركي من قبل بعض المشاركين في الاحتجاجات.



وكالات