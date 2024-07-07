محتال نتحل صفة موظف في المصرف المركزي

أبلغ أحد المواطنين شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق عن وقوعه ضحية لعملية احتيال قام بها شخص ادعى أنه موظف في البنك المركزي السوري.

ذكر المواطن أنه تعرف على هذا الشخص في مكتبه في منطقة جرمانا، حيث أوهمه بأنه يعمل في مصرف سورية المركزي، واتفقا على تسليمه عشرة آلاف دولار أمريكي لتسديدها في البنك بغرض دفع بدل الخدمة العسكرية.

ولكن الشخص قام بسرقة المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ آخر قدره ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية.

قامت الشرطة بإجراء تحريات مكثفة وجمع المعلومات اللازمة، مما أدى إلى القبض على الشخص المشتبه به في منطقة دف الشوك.

تبين أن اسمه (محمد . ق) وأنه قد ارتكب عملية السرقة والاحتيال على المواطنين بادعاء أنه موظف في البنك المركزي، وقام بتسلم المبالغ المالية بزعمه أنه سيقوم بتسديدها.

خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب عمليات نصب واحتيال متعددة على عدة مواطنين، وبدلالته تم استرداد الأموال المسروقة كاملة. كما تبين أن لديه سجلاً جنائياً مليئاً بجرائم النصب والاحتيال وانتحال صفات أمنية وموظفين في مؤسسات الدولة.

التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص للنظر في قضيته وفقاً للقانون.

وزارة الداخية