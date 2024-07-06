مصر تحقق عائدات قياسية من السياحة

حققت مصر عائدات بقيمة 6.6 مليار دولار من قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلةً ارتفاعاً قدره حوالي 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية.

حيث استقبلت مصر نحو 7.069 مليون سائح في الفترة من يناير حتى يونيو، بزيادة طفيفة عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي وصفته الوزارة بأنه كان "عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة السياحية في تاريخ مصر".

وأَضاف أن الأمر "انعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6,6 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 6,3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023".

وسجل عدد الليالي السياحية، بحسب البيان في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاَ تجاوز المستويات القياسية السابقة بأكثر من 70 مليون ليلة مقارنة مع 67,6 مليون ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023.

ويعد قطاع السياحة في مصر والذي يضم مليوني مصري يعملون به من أبرز مصادر النقد الأجنبي الذي يعاني حاليا نقصا شديدا.