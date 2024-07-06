انتعاش كبير في سوق العملات المشفرة 

شهد سوق العملات المشفرة انتعاشاً ملحوظاً خلال التداولات الأخيرة، مدعوماً بتوقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وذلك بعد صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى المصرف المركزي يوم الجمعة الماضي.

وشهدت عملة «بيتكوين» المشفرة انتعاشاً ملحوظاً بعدما تم تداولها عند 63402 دولار بارتفاع نسبته 4.16% حيث تتطلع إلى استعادة بعض التوازن بعد إنهاء يونيو بخسارة بنسبة 7%.

تأتي هذه الزيادة في ظل توقعات التيسير النقدي في أمريكا، حيث تشير تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش» إلى احتمال بنحو 63% لخفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع سبتمبر القادم، مقارنة باحتمال بلغ 50% قبل شهر.

كذلك صعدت الإيثريوم بنسبة 3.77 % لتصل إلى 3498 دولاراً وارتفع سعر عملة «بينانس كوين» بنحو 2.81 % إلى 585 دولاراُ وزاد سعر عملة «كاردانو» بنسبة 4.74 % إلى 0.3996 دولار.

المصدر: نيويورك - وكالات