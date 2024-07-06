نتائج الشهادة الثانوية في سورية غداً الأحد

06-07-2024

نتائج الشهادة الثانوية في سورية غداً الأحد

أعلنت، وزارة التربية، موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية بكافة فروعها، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتسجيل النتائج.

وقالت "الوزارة" في بيان عبر حسابها على فيس بوك، إن نتائج الشهادة الثانوية العامة والمهنية بفروعها المختلفة ستصدر صباح يوم غد الأحد (الـ7 من تموز)، عند الساعة العاشرة.

وأوضحت "الوزارة" أنها انتهت من أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية، وتجري كوادر الوزارة أعمال "التنتيج" والتدقيق النهائية، على أن يتم إعلان النتائج في الموعد المذكور.

وكانت الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها كافة للدورة الأولى قد بدأت في الـ26 من أيار الماضي واستمرت حتى الـ11 من حزيران الماضي للفرع الأدبي، وحتى الـ13 من حزيران للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.

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