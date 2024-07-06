استيراد 3 ملايين بيضة من دودة القز

أعلن رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد إبراهيم جنن، عن استيراد 100 علبة من بيوض دودة القز، كل منها تحتوي على 30 ألف بيضة من السلالات الأصلية والعالمية.

وأشار جنن، إلى أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الوقاية المركزية في سوريا، قامت بإرسال وفد إلى الهند لاستيراد هذه البيوض.

وأضاف جنن أن توزيع علب البيوض المستوردة تم بشكل مدروس، حيث سيتم توزيعها على محافظات حماة، طرطوس، اللاذقية، إضافة إلى بقية المحافظات الأخرى، في خطوة تهدف إلى إحياء صناعة الحرير في سوريا وتعزيز إنتاجه محلياً.

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