لجنة تموينية لمراجعة تكاليف السلع الأساسية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية، بهدف دعم عمل لجنة التسعير المركزية بشكل أمثل.

وأوضح زين صافي، مدير مديرية الأسعار في الوزارة، أن اللجنة ستقوم بدراسة تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدة. ستتم مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة إنتاج السلعة، وتحديد نسبة الهدر الحقيقية.

وأشار صافي إلى أن اللجنة تضم خبراء من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة، مما يعزز قدرتها على تقديم تقييم دقيق وشامل لتكاليف السلع الأساسية، بما يساهم في تحسين عملية التسعير وضمان وصول السلع الأساسية إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

ولفت صافي في تصريحات لوكالة سانا إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.

وأوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية ستدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.