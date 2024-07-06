شهيدان وإصابات في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، استشهاد الشاب أشرف هاني محمد عبد الله (20 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق محافظة طولكرم، قبل نحو أسبوع.

وأوضحت الوزارة أنّ الشهيد عبد الله كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله.

وكان الشهيد عبد الله أصيب في الثلاثين من شهر حزيران/يونيو الماضي، بجروحٍ خطيرة في الأجزاء العلوية من الجسم، في إثر قصف طائرة احتلال مُسيّرة منزلاً لوالده في حارة المنشية وسط مخيم نور شمس، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ثم تمّ تحويله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.

واستشهد خلال القصف في حينه الشهيد سعيد عزت جابر (24 عاماً)، وأصيب 5 مواطنين بينهم اثنان بحالة خطيرة حسب بيانات وزارة الصحة، ليرتقي أحدهما أمس وهو أشرف هاني.

وباستشهاد الشاب عبد الله يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين أول/اكتوبر 2023 إلى 123 شهيداً.



تصديات للاحتلال

وفي قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، استشهد شاب جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب 4 شبان آخرين بجراح إثر مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول جثمان الشهيد أحمد محمد عبد الحفيظ سليمان (22 عاماً) إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة بيت عور التحتا.



وسلّمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد بعد أن احتجزته عقب إطلاق النار عليه وشبان آخرين بادعاء إلقاء زجاجات حارقة عليها.

وفي بيت أُمّر شمال الخليل، أصيب 5 فلسطينيين بينهم امرأة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة؛ مساء الجمعة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

من جهةٍ أخرى، هاجم مستوطنون أراضي لفلسطينيين في منطقة الطيبة غرب الخليل. وأزال المستوطنون السياج المحيط بالأراضي وداهموها مخلفين فيها خراباً.

وفي التفاصيل، فإنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي في اتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة امرأة بشظايا في يدها، وأربعة شبان في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، جرى علاجهم ميدانياً.

وداهم جنود الاحتلال عدة مناطق في البلدة منها عصيدة ومثلث الطربيقة وحارة أبو هاشم، وألقوا قنبلة صوت تجاه الفلسطينيين داخل بيت عزاء في منطقة عصيدة، كما اعتلوا أسطح عدّة منازل.

وفي أم صفا شمال رام الله، اندلعت مواجهات تركزت وسط القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة رفيديا.

وأمس الجمعة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين. من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بالإعلان عن إضراب شامل في أرجاء محافظة جنين، وذلك بعد استشهاد السبعة، في حين نعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الشهداء السبعة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة البشرية في قطاع غزة، صعّد الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية من خلال تنفيذه اقتحامات يومية لمدن الضفة ومخيماتها، وتنفيذه حملات اعتقال واسعة، إضافة إلى توسيعه الاستيطان.